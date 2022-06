Pallanuoto. Dopo tre stagioni aluta Molina Rios, coach Angelini lo esalta: "Il suo contributo tecnico e umano è stato splendido"

La Carige R.N. Savona comunica che dalla prossima stagione agonistica l’attaccante Guillermo Molina Rios non farà più parte della 1^ Squadra.

Dichiara l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Ringrazio pubblicamente Willy, a nome mio e della Società, per lo splendido contributo tecnico e soprattutto umano apportato alla Rari in queste tre stagioni. Un autentico fuoriclasse del nostro amato sport, esempio per tutti, giovani e meno giovani, di quanta tecnica e passione si possano racchiudere in un solo giocatore. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro”.