Beach Volley, Albissola Marina inaugura il Campionato Italiano 2022: Siccardi-Seregni accedono al tabellone principale

La riviera albissolese, illuminata da una splendida giornata di sole, ha inaugurato, per la prima volta in assoluto, il Campionato Italiano 2022 di beach volley.

Tre giorni di gare, iniziate già oggi con le qualificazioni al tabellone principale del fine settimana, in cui saranno protagonisti grandi nomi del panorama nazionale, a partire dalla coppia maschile Abbiati-Andreatta e da quella femminile Lantignotti-Michieletto.

Quattro i campi allestiti tra le spiagge libere di fronte al comune di Albissola Marina e i Bagni Lido, per la prima di otto tappe che toccheranno, tra le altre località, anche Bellaria Igea Marina, Termoli e Caorle.

La giornata odierna, in parte condizionata dal forte vento, ha visto subito in campo diverse coppie savonesi, tra cui le quattro protagoniste nell'ultimo torneo B2 organizzato da Riviera Beach Volley lo scorso weekend: Amisano-Mondelli e Arpino-Travi al maschile, Pastorino-Perata e Montedoro-Zannino al femminile, che non sono riuscite ad acciuffare l'accesso al main draw nell'ultimo turno di qualificazione.

Avanti invece l'albissolese Nicolò Siccardi, testa di serie n° 10 in coppia con Sergio Seregni, che ha battuto, nel match decisivo, la coppia Zavoianni-Pettiti.