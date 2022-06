il Chisola in amichevole contro l'Alassio FC nella stagione 2018-19

Dopo aver eliminato il Taggia, il Chisola sembra ormai davvero prossimo all'approdo in Serie D.

Il team di Vinovo è infatti passato 2-0 all'Aquila nella finale di andata dei playoff, grazie alle reti di Zeni e Dagasso.

Domenica la gara di ritorno in Piemonte e, verosimilmente, una nuova tappa non così distante per tutte le formazioni liguri impegnate nel massimo campionato dilettantistico nazionale.