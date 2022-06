Cisano, nuova vita per il Peperoncino Rosso con Erika e Luca. Brasserie il fiore all’occhiello, pizzeria al top e ristorante

Oggi il buon mangiare associa qualità delle materie prime, gusto e socialità e, quando si tratta di un ristorante, l’ospitalità ha il suo peso: sono le caratteristiche di Peperoncino Rosso braceria, ristorante e pizzeria a Cisano sul Neva, a pochi minuti da Albenga, che ha da pochi mesi cambiato gestione.

Erika e Luca ricevono gli ospiti con calore in un locale moderno, ma caratteristico, con una bella sala che può accogliere fino a 60 persone, un ampio dehors e uno splendido giardino che può essere location per cerimonie o semplicemente luogo di svago per i bambini, dando respiro e momenti di relax alle famiglie.

“La nostra gestione ha inaugurato lo scorso dicembre 2021 con l’obbiettivo di dare una nuova vita a questo splendido locale ideale per tutti: dalle famiglie, alle compagnie di amici, alle coppie romantiche – spiega Erika -. La nostra ‘chicca’ è la braceria, per gli amanti della carne di ottima qualità”.

Le fa subito eco Luca, che aggiunge: “Per i nostri ospiti scegliamo solo carni di altissima qualità, prevalentemente italiana, come la Fassona piemontese, con tagli diversi che lavoriamo direttamente nel nostro maturatore apposito per la frollatura”.

“Sposiamo la tradizione con l’avanguardia per offrire un’esperienza di sapore e salubrità appagante – puntualizza Erika -. Infatti, utilizziamo una griglia di ultimissima generazione che combina alte temperature, precisamente controllabili, alla leggera idratazione delle superfici di cottura. Questo particolare sistema ci consente di ottenere contemporaneamente una croccantezza esterna delle carni, pur mantenendo all’interno i liquidi e i nutrienti propri”.

Al servizio di brasserie, il Peperoncino Rosso associa il ristorante, con una piccola selezione di piatti tipici liguri, e la pizzeria con forno a legna, con un ricco ventaglio di farciture e un impasto leggerissimo, profumato e molto digeribile.

A pochi minuti da Albenga, Peperoncino Rosso è un locale moderno fortemente caratterizzato dalla cultura del buon mangiare e dell’ottima accoglienza.

Per splendide serate di gusto, cerimonie ed eventi, Peperoncino Rosso è in via Pineta 1, strada per Cenesi a Cisano sul Neva (Savona).

Per prenotazioni chiamare il 339 541 46 46 oppure il 329 060 83 85