Calcio, Cairese. Scelto il nuovo allenatore della Juniores, è Davide Pisano

Dopo aver indossato la maglia dell'Aurora nell'ultima stagione (e tante altre casacche nel panorama savonese riscuotendo sempre grandi attestati di stima), Davide Pisano sta trovando sempre più conferme anche in panchina.

Ieri sera è arrivata infatti l'ufficialità della nomina a nuovo allenatore della Juniores della Cairese.

Il comunicato:

La società A.S.D. Cairese 1919 comunica di aver affidato, per la stagione 2022/23, la panchina della categoria Juniores d'Eccellenza a mister Davide Pisano. Classe 1991, ex giocatore di Pietra Ligure, Veloce, Alassio e Aurora Calcio, patentato UEFA B, è alla sua seconda stagione da allenatore all'interno del nostro settore giovanile, dopo l'ottima annata disputata con la leva 2008, in collaborazione con mister Luca Biato, con cui disputerà la finalissima provinciale venerdì 17 giugno!