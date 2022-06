Calcio non vedenti, agli Europei l'Italia di Gravina sogna ancora: obiettivo quinto posto che vale i mondiali

Il sogno mondiale della nazionale italiana di calcio a cinque non vedenti è più vivo che mai.

Se nella giornata di ieri la sconfitta con la Turchia (0-1) aveva di fatto frenato gli entusiasmi del team capitanato dal pietrese Sebastiano Gravina, la contemporanea qualificazione alle semifinali degli Europei da parte dell'Inghilterra ha di fatto spalancato una ulteriore porta d'accesso alla competizione organizzata proprio dalla federazione inglese, che quindi vedrà la propria selezione ai nastri di partenza dell'edizione 2023 come paese ospitante.

L'obiettivo degli azzurri, impegnati in questi giorni nel torneo continentale che si sta svolgendo al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo (Pescara), diventa quindi il quinto posto: un risultato alla portata, considerando anche la netta affermazione di stamane contro la Romania (4-2). Domani, giovedì 16 giugno, alle ore 17.30 la sfida decisiva contro la Polonia: in caso di vittoria la prima storica qualificazione al mondiale per l'Italia sarebbe realtà.