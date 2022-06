Calciomercato. Il Ligorna riparte dal suo capitano. Avanti insieme a Stefano Botta

Tempo di rinnovi in casa Ligorna. La prima conferma è quella del Capitano: Stefano Botta. Giocatore importantissimo, sia dentro sia fuori dal campo, che rimarrà in Biancoblù per il suo terzo anno consecutivo.





Nella nostra regione il momento più alto della sua carriera è coinciso con le due stagioni al Genoa tra il 2005 e il 2007. Classe 1986 e proveniente dal Lugano, il giocatore comasco si è guadagnato la fiducia della società rossoblù contribuendo alla doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A, con un campionato di Serie B disputato sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Una stagione in cui i Grifoni hanno riconquistato la massima serie insieme a Juventus e Napoli.





Poi per lui esperienza con Cesena, Vicenza, Ternana e il ritorno in Liguria, questa volta con la casacca della Virtus Entella. Due stagioni che vedono i Levantini conquistare la storica promozione in Serie B, disputata nella stagione 2015/16. Poi per lui Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro, prima del suo approdo al Ligorna in Eccellenza, in una stagione che ha condotto i Biancoblù al ritorno in Serie D ad una sola stagione di distanza. La quarta promozione per lui con una squadra ligure, impreziosita dalla salvezza durante la passata stagione.





Queste le parole di Stefano Botta: «Sono felice di aver rinnovato un altro anno con il Ligorna. È un percorso di crescita che ho iniziato in sinergia con la società due anni fa. Ringrazio Presidente, Direttore e Mister per questa conferma sperando di ottenere nuove soddisfazioni come gli ultimi due anni passati insieme».





A lui vanno i più sentiti auguri da parte della società per una grande stagione con i colori biancoblù.