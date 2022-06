Calcio. Il procuratore Marraffa conferma il contatto con il Vado per il portiere Atzori: "Un pour parler, dobbiamo prima confrontarci con il Ligorna"

A inizio settimana la notizia di un possibile interessamento per Filippo Atzori, portiere classe 2003 del Ligorna, da parte del Vado era rimbalzata sugli organi di stampa locali.

Un'ipotesi di mercato che in parte ha spiazzato gli addetti ai lavori, vista la conferma di Cirillo in rossoblu, seppur lo stesso portiere del Vado abbia disputato una serie di ottimi provini con la maglia della Sampdoria.

A fare ordine ci ha pensato Gianluigi Marraffa, procuratore di Filippo Atzori.

"Confermo il contatto avvenuto qualche giorno fa, ma non ci sono poi stati particolari sviluppi. Sia Atzori che Cirillo sono due portieri giovani e in ascesa e seppur non sia così tipica come situazione, una società potrebbe anche prendere in considerazione il fatto di poter avere in rosa due estremi difensori under.

Filippo però è un portiere del Ligorna e ovviamente ci confronteremo priam con mister Roselli e con il direttore sportivo Ricci per capire i loro intendimenti. Nella passata stagione ad esempio è stato preferito il portiere over dopo una prima parte di stagione in cui Atzori ha giocato titolare.

La situazione è in piena evoluzione, tante società si sono interessate, ma è giusto ribadire che dovremo per prima cosa confrontarci con il Ligorna".