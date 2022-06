Pallanuoto. Domenica partono le semifinali Under 18, la RN Savona nel gruppo con Acquachiara, Olympic Roma e Bologna

Prenderanno il via domenica 19 giugno, le Semifinali del Campionato

Nazionale Under 20 di Pallanuoto. In totale ci saranno quattro gironi.

La Carige R.N. Savona è stata inserita nel Girone 3 che si giocherà

nella piscina comunale “Scandone” a Napoli. I biancorossi di Didieu

Cavallera affronteranno i padroni di casa dell'Acquachiara ATI 2000,

l'Olympic Roma e il President Bologna. Il calendario degli incontri sarà

stabilito con sorteggio alle ore 15,00 di domenica 19 giugno.

Giorni ed orari sono i seguenti:





Domenica 19 giugno – 1^ giornata:

ore 16,30 primo incontro

ore 18,00 secondo incontro



Lunedì 20 giugno – 2^ giornata:

ore 09,00 terzo incontro

ore 10,30 quarto incontro



Lunedì 20 giugno – 3^ giornata:

ore 15,30 quinto incontro

ore 17,00 sesto incontro



Gli altri Gironi di Semifinale sono così composti:

Girone 1 – Piscina “Ferro” di Punta Sant'Anna a Recco: Crocera Stadium,

Pro recco, San Mauro, S.S. Lazio Nuoto.

Girone 2 – Piscina “Paganuzzi” Albaro a Genova: A.N. Brescia, Iren

Genova Quinto, Roma Nuoto, Telimar Palermo.

Girone 4 – Piscina Stadio del Nuoto a Monterotondo: C.N. Posillipo, De

Akker Team, Roma Vis Nova Pallanuoto, Spazio R.N. Camogli.