Volley, Campionati Csi Sport & Go. Storico terzo posto per la San Pio X ai campionati Under 12

Risultato “storico” per le ragazze under 12 dell'Asd San Pio X Pallavolo di Loano, che nei giorni scorsi hanno partecipato ai Campionati Nazionali Csi Sport&Go 2022 di Cesenatico.

Le ragazze guidate dall'allenatrice Maria Teresa “Maresa” Vigo e accompagnate dalla dirigente Laura Tavarelli si sono classificate al terzo posto.

Le giovanissime pallavoliste hanno esordito nella competizione il 16 giugno e hanno subito portato a casa una vittoria, imponendosi per 3-0 contro la Psg Fides Blu Modena. Il giorno successivo è arrivata la seconda vittoria, sempre per 3-0 contro Terraglio Verona Ssd. Nello stesso giorno, le atlete loanesi si sono guadagnate l'accesso alla semifinale superando ancora per 3-0 il Lakes Levico Caldonazzo Volley Trentino.

La semifinale, contro la squadra lombarda di Pisogne Volley Val Camonica di Brescia, si è conclusa con l'ennesima vittoria. Nel pomeriggio le ragazze hanno preso parte alla “finale a tre” disputando una partita dopo l'altra contro le altre due finaliste. Le pallavoliste loanesi si sono dovute arrendere alla bravura dell'Asd Salese di Padova e dell'Asd Ardor di Asti. Gli sforzi, comunque, hanno consentito loro di salire sul terzo gradino del podio, che vale il terzo posto a livello nazionale nella categoria under 12. Padova e Asti hanno poi disputato la finale, che ha visto primeggiare la squadra piemontese.

Un “tour de force meravigliosamente massacrante” e un risultato davvero unico per le giovanissime Giada Balbo, Anita Burastero, Vittoria Burastero, Caterina Caffa, Alessia Casaburi, Giada Ferrigno, Martina Gattuso, Giada Lazzari, Greta Mezzatesta, Agata Patrone, Rachele Peccenati, Cecilia Zunino.