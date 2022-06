Calcio, Prima Categoria. Confermata la novità per il nuovo campionato, le squadre potranno scegliere giorno e orario per le proprie sfide interne

Non ci sono state novità particolari rispetto alle anticipazioni della scorsa settimana in merito all'appuntamento di ieri pomeriggio al Tower Hotel di Genova, dove il Comitato Regionale Ligure e le società di Prima Categoria si sono incontrate per porre le basi in vista del campionato 2022/2023.

Confermato il format 14x5, con 70 formazioni divise in cinque gironi, inoltre è stata ribadita alla società la possibilità di disputare le proprie gare interne nel giorno e nell'orario preferito, a seconda della disponibilità dei campi (tranne che per gli ultimi incontri, dove verrà richiesta la contemporaneità).

Il Girone A sarà ancora un mix tra i team imperiesi e le formazioni del ponente savonese, mentre nel Girone B si ritroveranno le squadre del comprensorio savonese e del ponente genovese.