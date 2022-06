Golfo Dianese: club in lutto per la morte di Claudio Albavera

Il messaggio di cordoglio del club giallorossoblu:

Una triste notizia in casa Golfo Dianese 1923, è venuto a mancare improvvisamente all’affetto dei suoi cari Claudio Albavera, storico dirigente e fondatore della attuale società di calcio. Per anni è stato un punto di riferimento per il movimento calcistico.

“Claudio è stato un vero amico, la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti. Claudio ha sempre messo a disposizione la sua esperienza, il suo stile, educazione e generosità, senza lesinare a nessuno il suo sorriso che oggi mancherà a tutti più di ogni altra cosa. Il Presidente Moreno Pastor a nome di tutta la Golfo Dianese 1923, dei dirigenti, dei tecnici e atleti esprime la vicinanza a tutta la famiglia Albavera."