Calciomercato. Dopo Gamba un nuovo under è in arrivo dal Savona, è Luca Gavarone

Domani apriranno le liste di trasferimento e, come preventivato, i nuovi arrivi per la Carcarese riguarderanno quasi esclusivamente il comparto under.

Lo zoccolo duro a disposizione dei tecnici Chiarlone e Genta può infatti regalare buone garanzie anche in Promozione, ma con i regolamenti federali da rispettare è stato necessario rimpinguare la rosa con un buon numero di giovani.

Il primo nome emerso è stato quello di Bartolomeo Gamba, talentuoso prospetto cresciuto nel Savona e, proprio dai biancoblu, potrebbe arrivare anche un altro giocatore: il difensore Luca Gavarone.

L'operazione è stata sostanzialmente conclusa ed è probabile che già entro il fine settimana possa arrivare l'ufficializzazione