Il grande giorno è arrivato, quest’oggi prende il via la 5° edizione della Savona Cup. Il torneo di calcio targato Libertas, disputato nel nuovo manto del campo di via delle trincee, vede 10 formazioni al via pronte a darsi battaglia per il titolo.

Appuntamento alle ore 20.00 per la gara inaugurale tra i Pro Secco, guidati da mister Serra, e il gruppo nolese degli Atletico al Bar.

Questo il collegamento per il calendario completo della manifestazione: CLICCA QUI