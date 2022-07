Calciomercato. Sono tre i primi nomi per l'Albenga: piacciono De Benedetti e Scarrone, può tornare Costantini

C'è tanto entusiasmo nel nuovo corso dell'Albenga e ogni stilla di positività sarà necessaria per andare a lenire tutti quegli inevitabili contraccolpi negativi dovuti dal fattore tempo.

C'è infatti poco margine a livello temporale per costruire una squadra che possa ben figurare nel prossimo campionato di Eccellenza, ma i primi contatti sono stati immediatamente posti in essere.

Per la linea difensiva i nomi sul tavolo sono quelli di Filippo Debenedetti e Tommaso Scarrone, i riferimenti che Pietro Buttu ha avuto nel cuore della difesa del Finale nella passata stagione, mentre per la mediana non è escluso il ritorno di Nicholas Costantini, caposaldo assoluto nell'Albenga targato Matteo Solari nell'annata interrotta causa Covid.

Le operazioni sono state imbastite e già nei prossimi giorni potrebbero emergere novità al riguardo