Calcio, Albenga. Il barometro del mercato: Ventre nuvoloso, Sogno nitido

Mantenere un profilo basso, soprattutto durante le prime battute della nuova stagione, sarà una sorta di mantra tra le mura dell'Annibale Riva, ma è palese la volontà della dirigenza bianconera di allestire una formazione che possa competere su ogni campo fin dalle prime battute.

L'arrivo di Radu Mitu ne è il chiaro esempio, ma un buon numero di operazioni sono ancora in serbo.

L'interesse per Mattia Grandoni non è certo un segreto, così come quello per Michael Ventre, talentuoso attaccante del Ventimiglia già intravisto in un paio di occasioni all'Annibale Riva. I contatti proseguono da giorni e un'offerta importante sembra essere stata messa sul piatto ma, proprio per questo motivo, più tempo passa più il margine per il buon esito della trattativa sembra assottigliarsi (tante squadre stanno sondando il giocatore, tra cui l'Imperia).

Un altro profilo già emerso (e facilmente individuabile vista la stima di mister Buttu) è quello di Santiago Sogno, attaccante classe 1989 con cui il tecnico ingauno ha già lavorato al finale. Tecnica e intelligenza calcistica non fanno assolutamente difetto al giocatore argentino, nell'ultima stagione tra le fila dell'Accademia Borgomanero