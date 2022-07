Calcio, Savona. Grabinski non tradisce il low profile: "Recuperiamo credibilità e l'affetto del pubblico"

L'obiettivo è chiaro, ma l'intenzione da parte dei tesserati del Savona di lasciarsi andare a dichiarazioni roboanti rasenta quasi lo zero.

Così il ds biancoblu Cesar Grabinski ha parlato ai canali ufficiali del club, confermando l'intenzione di competere per il salto in Promozione, senza però nascondere le difficoltà del nuovo corso tecnico:

"D'accordo col mister, abbiamo cercato di far arrivare in biancoblù, giocatori in grado di far crescere l'anima dello spogliatoio, sia dal lato tecnico, che morale, senza trascurare il loro tasso di professionalità. Confesso - ribadisce Grabinski - che soddisfare tutti questi parametri, non è stato un lavoro semplice, ma proprio per questo, la soddisfazione è doppia.

“Il nostro compiacimento è ampliato, poi, dalla dimostrazione di attaccamento alla maglia, che hanno dato i giocatori confermati, che sono rimasti indifferenti alle tante richieste ricevute.

Sarà compito della società, sia come dirigenza, che staff tecnico, fare in modo che nulla venga a mancare a chi dovrà dimostrare, sul campo, la bontà delle nostre scelte, assicurando comunque la nostra costante presenza, quale punti di riferimento.

E’ noto a tutti, che l’obiettivo del presidente Mordeglia e dell'intero management, è il recupero della credibilità che la società aveva in passato e pur consci del fatto che c'è ancora tanto lavoro da fare, è altrettanto evidente che intorno alla società si respira, ora, una bella aria, quanto meno di curiosità e desiderio di vedere concretizzare le dichiarazioni d'intenti.

Ecco, perché - sempre tenendo un profilo basso e lasciando la parola al campo - cercheremo di lavorare col massimo impegno, per far sì che il maggior numero possibile di tifosi si riavvicini alla squadra, fornendo quel supporto che sarà indispensabile ai ragazzi per ottenere risultati.