Calcio, Savona. Alta tensione in assemblea. Mordeglia: "Non ci sono novità" E parte anche un "vaffa"

Il Savona resta rinchiuso nella propria torre. Anche al termine dell'assemblea dei soci, tenutasi questa sera in centro, nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni, dopo giornate con telefoni staccati o chiamate senza risposta.

Una strategia comunicativa ancora poco convincente per i biancoblu, enfatica nei comunicati e al contempo poco incline a raccontarsi alla città, soprattutto in un momento come questo, dove il futuro del club appare quantomeno nebuloso dopo le dimissioni del presidente Mordeglia.

"Fino alla fine non rilascerò interviste, al momento non ci sono novità". Queste le parole dell'ormai ex numero uno biancoblu, arrivate al termine di un'assemblea che ha vissuto anche picchi di tensione non indifferenti, con il ragionier D'Ambrosio che ha lasciato gli uffici sbattendo la porta e con un sonoro "Vaffan****".

Sul fronte squadra dovrebbe svolgersi domani il summit con i giocatori del genovesato, dal quale si capirà quale tipo di fisionomia avrà la rosa di mister Girgenti per il primo allenamento stagionale.