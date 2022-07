"Da piccolo ho giocato con i grandi", un romanzo per il centenario della Coppa Italia

Fantasia, eventi storici e calcistici si fondono per dar luce a un romanzo carico di emozioni e di passione. La nascita, la crescita e i successi della squadra di calcio del Vado sono il filo conduttore della storia. La vita di Giulio si intreccia con quella di altri personaggi di fantasia come Rosario, Nunzia, Antonietta e con quella dei protagonisti della storia del calcio vadese come Ferrando, Morixe, Gambetta, Romano, Cabiati, Levratto, i fratelli Babboni, Negro, Marchese, Masio e tutti gli altri “grandi”. Gli eventi si svolgono tra il 1912 e il 1922, periodo storico intenso e impegnativo non solo per le vicende storiche internazionali ma anche per gli abitanti della piccola cittadina di Vado Ligure che deve assistere all’incendio della polveriera di Bergeggi e all’affondamento del Transylvania; inoltre, proprio in quegli anni Vado Ligure stava conoscendo un boom economico e industriale e, con estrema apertura, accoglieva e integrava nel proprio tessuto sociale lavoratori che giungevano da ogni parte d’Italia. In questo scenario eterogeneo, dove culture, dialetti e usanze tanto diversi tra di loro si fondono, Giulio, un ragazzo agitato, ribelle, ma estremamente sensibile e intelligente, ci accompagna per le vie della cittadina, ci fa partecipare alle scorribande con i suoi amici e ci lascia entrare nel suo cuore. Con lui e con gli altri ragazzi giochiamo a calcio su campi polverosi, con palloni di fortuna ma con tanto entusiasmo; quell’entusiasmo che, unito a una grande forza di volontà, permetterà ai rossoblù di aggiudicarsi, nella finalissima con l’Udinese del 16 luglio 1922, la prima Coppa Italia messa in palio dalla FIGC. Se leggerete il romanzo vi ritroverete nella Vado Ligure degli inizi del Novecento. Una storia di amore, amicizia e calcio, con tante fotografie e informazioni storiche.