Marina Classic arriva alla 10° edizione, la manifestazione podistica loanese torna il 20 agosto

E' in programma il 20 agosto la decima edizione della Marina Classic, la corsa non competitiva maschile e femminile promossa dall'Asd RunRivierRun in collaborazione con il Comune di Loano e la Marina di Loano.

La gara, che prenderà il via alle 20, si disputerà su una distanza di 5 chilometri, con partenza e arrivo nella splendida cornice di Marina di Loano.

E’ possibile iscriversi: online su AppRun cliccando su “Cerca eventi” entro il 19 agosto; sabato 20 agosto dalle 17 alle 19.45 presso la zona di partenza della Marina di Loano. Il ritiro dei pettorali avverrà dalle 17 alle 19.45 presso zona della partenza.

Le quote di iscrizione sono di 10 euro fino a venerdì 19 agosto online fino alla mezzanotte; di 5 euro fino a venerdì 19 agosto per i tesserati delle società del Consorzio “Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento”; di 12 euro il giorno della gara, sabato 20 agosto per tutti i partecipanti





Saranno premiati i primi cinque classificati maschili e femminili e premi di categoria così suddivisi ed accorpati (J/S34, S35/44, S45/54, S55/64, oltre i 65 anni sia maschili sia femminili con premi per i primi tre di ogni categoria). Premi per tutti i minori dai 12 anni in giù.