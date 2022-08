Calcio, Argentina. Colpo Cuneo, nello staff entrano Piatti, Sturaro, Saba e Costamagna

L’Argentina Arma ha tesserato Alessio Cuneo, trequartista classe ‘88 dalla grande esperienza e con una notevole tecnica.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa e della Sanremese ha fatto il suo esordio in prima squadra con la maglia dell’Imperia dove ha collezionato 79 presenze e 12 reti tra Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza.

Successivamente ha vestito anche la maglia della Sanremese, sempre in serie D, poi Jesolo in D, Argentina e Ventimiglia in Eccellenza, Albenga in Promozione e infine nel Taggia con il quale ha disputato i campionati di Promozione ed Eccellenza per poi fermarsi due stagioni.

Novità importanti ci sono anche nello staff tecnico, con Massimiliano Piatti nominato allenatore in seconda, Roberto Sturaro medico sociale, Daniele Saba responsabile accompagnatore e Paolo Costamagna nominato preparatore atletico.