Calcio, Savona. Sei giorni all'assemblea dei soci, spuntano vecchie conoscenze e cordate "esotiche"

Il destino del vecchio delfino verrà compiuto di fatto nell'arco dei prossimi sei giorni.

Martedì 9 agosto è stata infatti fissata l'assemblea dei soci, chiamata a varare il nuovo organigramma e di conseguenza i piani per la stagione sportiva 2022/2023.

Piani che, ad oggi, appaiono compromessi con lo stop al Settore Giovanile.

Risulta infatti difficile pensare ad una Prima Squadra sulla carta competitiva senza gli adeguati investimenti nel vivaio, soprattutto per la funzione non solo sportiva, ma anche sociale, che il settore riveste.

Come potrebbe mutare di fatto il quadro attuale? Nelle ultime ore si sono sparse le voci più disparate su possibili interventi a sostegno del Savona.

Il nome circolato è quello dell'imprenditore genovese Marco Repetto, non però con un sostegno immediato, già presente all'asta per il marchio del Savona Fbc, vinta dall'ex presidente Simone Marinelli.

Non mancano nemmeno le voci su possibile cordate provenienti da fuori città (Spezia e Roma le possibile coordinate geografiche), a cui però risulta difficile poter dare un volto e un riferimento chiaro.

Le lancette dell'orologio intanto corrono, con l'inizio della preparazione fissato per lunedì prossimo, con tanti giocatori in attesa di conoscere il proprio destino (Francesco Ilardo è dato a un passo dal Serra Riccò).

Qualunque sia l'epilogo lo si conoscerà comunque a breve: resteranno però per strada i cocci dell'ennesima cesura tra la società, la città e la tifoseria.

Anche questa volta i comunicati enfatici su programmi futuri, settore giovanile e apertura alla città sono rimasti come parole al vento: il primo compito per chi raccoglierà il testimone di Leonardo Mordeglia, forse il più arduo, sarà ricostruire un percorso di fiducia reciproca con la piazza, a patto che non sia già irrimediabilmente compromesso.