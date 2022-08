Le novità Volvo 2022: cosa riservano gli ultimi mesi di quest'anno?

Il 2022 è stato un anno molto ricco dal punto di vista del mercato automobilistico. In base alle numerose uscite avvenute e rispetto a quelle programmate, la felicità di molti futuri acquirenti risiede nel sapere che si è registrato un effettivo aumento nella proposta dei modelli delle auto elettriche, quelle full hybrid e per tutti i modelli pug-in hybrid, a dimostrazione del fatto che il mercato sta ben rispondendo alle più contemporanee necessità dell’ambiente e dell’energia.

Le novità auto per Volvo in particolare sono tantissime, per questo motivo l’intero focus di questo articolo sarà focalizzato su questa famosissima casa di produzione. Proprio verso la fine di quest’anno, iniziando dal mese di Settembre, sarà possibile fruire della terza generazione di XC90, ovvero il nuovissimo SUV di enormi dimensioni. Il gruppo ha infatti deciso di avviare una valida strategia a zero emissioni con il modello XC90.

Questo modello sarà completamente elettrico e con tante novità sul fronte delle tecniche di rilievo, che si differenziano notevolmente dal vecchio modello. Di grande interesse sarà in tutto e per tutto la tecnologia per la guida autonoma, provvista di innovativi sensori e di un sistema di intelligenza artificiale. All’interno dell’auto sarà previsto un sistema light detection and ranging, ovvero un sensore di altissima precisione capace e abile nel monitoraggio della strada e dello spazio che circonda la vettura, incredibile no?

Il modello Volvo C40

Rispetto alle tante uscite previste, la famosa C40 Recharge costituisce un vero e proprio spin-off elettrico della casa di produzione Volvo. L’auto è possibile ordinarla online già a partire da Giugno, per mezzo di un concessionario di fiducia e, le primissime consegne sono previste per Settembre. Questo modello è realizzato su una piattaforma chiamata CMA, ovvero la stessa struttura su cui è stato progettato il modello XC40. Il modello C40 è pensato con una potenza di ben 408 cv e permetterà di mantenere una costante autonomia per oltre 440 km. Per quanto riguarda invece l’infotainment e la connettività, queste sono considerate al top, insieme al pacchetto della sicurezza, che costituisce quasi la storia genetica della casa Volvo. Tutto il sistema di infotainment è stato progettato grazie all’assistenza di Google, che ha studiato attentamente il sistema operativo Android. L’auto è stata connessa e ottiene continuamente aggiornamenti over the air. Tra i numerosi dispositivi assistenziali, è previsto anche il Blind Spot, che permetterà di essere stabili in corsia con possibili avvisi e segnalazioni in caso di collisione o frenate di emergenza.

Il mercato delle auto elettriche

Volvo, con questi due modelli, è stata ben capace di rispondere alle esigenze del novo mercato, offrendo modelli innovativi. Rispetto ad altri possibili modelli, la Volvo non ha dato troppe informazioni, ma per certo si sa che sarà provvisto di un piantale CMA, pensato per auto elettriche che possiedono dimensioni contenute. Che l’erede della V40 sia vicina? Entro il 2025 la Volvo ha intenzione di dare il via ad una serie di modelli sempre più innovativi che, oltre allo stare al passo con i tempi, saranno in grado di superarli.