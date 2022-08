Pallapugno, Serie C1. Imperiese ai playoff con l'amaro in bocca. Dentro anche Pieve ed Amici del Castello. Taggese ai playout

Stagione regolare terminata ed è già tempo dei primi verdetti in Serie C1, dove non basta un cammino esaltante alla Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese per entrare nelle prime quattro. Jacopo Guasco e compagni vengono battuti 9-1 ad Alba e scivolano clamorosamente in quinta posizione nonostante i 14 punti in classifica. Un punteggio comunque molto alto che testimonia il grande equilibrio tra tutte le squadre.

I dolcedesi ai playoff (ai quali accedono le prime otto quadrette) ritroveranno proprio Pallapugno Albeisa ma giocheranno due match, dei tre eventuali (andata, ritorno e ‘bella’), in trasferta. Non sono ancora note le date ma si ipotizzano i primi giorni di settembre.

In un girone dominato da Gottasecca e Bubbio, saranno due squadre imperiesi ad opporsi alle attuali capoliste (che già si contenderanno la Coppa Italia) nella fase finale. Prima dell’ultimo atto c’erano ben tre ponentine racchiuse in un solo punto e che si sarebbero giocate l’accesso alla fase finale: Pieve di Teco, Amici del Castello e Taggese.

I pievesi, capitanati da Sergio Seno e giunti settimi a 11 punti, hanno regolato la seconda in classifica Bubbio con un netto 9-2, antipasto dunque dei quarti di finale. Il big-match del ‘Quaglia’ tra Amici del Castello e Taggese ha visto prevalere questi ultimi per 4-9 ma, in virtù della differenza giochi totale in stagione, sono i castellotti a staccare l’ultimo pass disponibile ed incontreranno la forte capolista Gottasecca.

Troppo altalenante il rendimento della Taggese che ha offerte vittorie stupende alternando sconfitte piuttosto clamorose, soffrendo inoltre vari infortuni in squadra. Per Di Curzio e compagni si aprono le porte dei play-out e sfideranno la Bormidese, ultima in classifica: scontro diretto, al meglio dei tre match, e chi vince, si salva.

Ecco la classifica della stagione regolare: Gottasecca 18, Bubbio 16, Castiati Assicurazioni Castagnole, Pallapugno Albeisa, Imperiese 14, Valle Bormida 12, Pieve di Teco 11, Amici del Castello, Taggese 10, Cortemilia 6, Canalese 3, Bormidese 2.

Gli accoppiamenti della seconda fase: Gottasecca-Amici del Castello; Bubbio-Pieve di Teco; Castiati Castagnole Assicurazioni – Valle Bormida; Pallapugno Albeisa – Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese