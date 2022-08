Volley, Serie D. Il Gabbiano Volley Andora è pronto a spiccare il volo, direttore tecnico Siccardi: "Campionato di vertice facendo crescere le nostre ragazze"

Un Gabbiano Volley Andora in grande crescita, un progetto che mira a mettere in mostra e valorizzare i talenti del territorio. Si può riassumere così il grande lavoro che sta facendo in casa biancoblù, che, dopo l’ottimo piazzamento nei playoff di Serie D femminile dello scorso anno, punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato che verrà. Di questo avviso è anche il responsabile tecnico Giordano Siccardi, che è estremamente soddisfatto dei passi in avanti fatti dalla società:

“Siamo in un processo di grande rinnovamento, stiamo cercando di dare solidità provando a radicarci sempre più nel territorio andorese, andando a rispondere sempre meglio alle esigenze della città. Puntiamo molto sulla nostra prima squadra, che è la punta dell’iceberg di tutto il lavoro che viene fatto nel settore giovanile. La nostra priorità è portare le nostre giovani a giocare con le più grandi, come infatti avverrà quest’anno.”

Un campionato di Serie D che deve essere trampolino di lancio: “Puntiamo principalmente a mantenere la categoria, quello deve essere un imperativo per noi, provando però ad essere tra le protagoniste, come fatto la passata stagione. Abbiamo una squadra equilibrata, un giusto mix di esperienza e ragazze più giovani, provenienti dal nostro settore giovanile. La sfida sarà amalgamare le più piccole con l’obiettivo di farle crescere al fianco di quelle più esperte. Alcune leve del settore giovanile inizieranno già alla fine di agosto, mentre con la D è fissata per il 5 settembre la grande partenza.”