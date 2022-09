Pallapugno, Raviola sfida la sua ex Cuneo: domani ore 20.30 a Dolcedo prosegue la corsa playoff

Penultima giornata di playoff per Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che, sabato 3 settembre alle 20:30, ospiterà SubalCuneo, allo sferisterio ‘Gandolfo’ di Dolcedo. Federico Raviola sfida così la sua ex squadra ma nessuno spazio per i sentimenti: la vittoria consentirebbe di mantenere la testa della classifica, in vista del big-match di Cortemilia. La partita sarà diretta dal tandem arbitrale Ferracin-Ardissone .

Alle direttive di Riccardo Aicardi, la squadra non è rimasta ferma in queste due settimane. Lo scorso lunedì ha disputato la prima Coppa Liguria, ad Andora, perdendo 9-3 contro Bormidese. Un buon test per rimettere minuti nelle gambe contro una delle sorprese della Serie A.

Nella serata di giovedì, la quadretta di Serie C1 ha perso la gara di andata dei quarti di finale per 9-8 ad Alba. Grande partenza dell’Imperiese che vola sull’ 1-4, grazie ad una prestazione sontuosa di capitan Guasco; ma dopo il time-out piemontese, i ragazzi del dt Balestra calano facendosi rimontare fino al 6-4 per Pallapugno Alba.

Cambiano alcuni interpreti con i subentranti Malafronte, a muro, e Cane, a largo, oltre all’avvicendamento tra Guasco ed Ascheri alla battuta. A proposito proprio l’ex spalla della Taggese ha disputato una grande partita trovando, tra l’altro, un ‘ciello’ al primo pallone giocato.

I movimenti in campo spiazzano l’avversario e l’Imperiese riprende vigore fino all’ 8-8, da situazione di 8-5. Al diciassettesimo gioco però i piemontesi sono più freddi e portano a casa il match. All’Imperiese rimane una grande prestazione di tutti gli interpreti e la consapevolezza di poter lottare fino all’ultimo pallone, su tutti i campi.

Match di ritorno, a Dolcedo, fissato per mercoledì 7 settembre .