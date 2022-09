Sarà un esordio tecnicamente di fuoco quello che il Pietra Ligure si appresta a vivere domenica pomeriggio, contro il Serra Riccò, una delle principali candidate (assieme ai biancocelesti) per la vittoria del campionato.

La squadra di Pisano ha però accumulato tante certezze in questo precampionato, come conferma il tris di successi in Coppa con Soccer Borghetto, Legino e Ceriale.