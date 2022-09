Calcio, Cairese. L'iniziativa della famiglia Pizzorno nel ricordo di papà Carlo: una quota gratuita per un giocatore del settore giovanile

Il comunicato della società gialloblu:

A partire da questa stagione, la famiglia Pizzorno ha deciso di istituire un premio in ricordo di Carlo, indimenticabile figura del calcio valbormidese, una sorta di "borsa di studio" con la quale verrà offerta ad un bambino, tesserato A.S.D. Cairese 1919, la quota per l'iscrizione dell'anno calcistico 2022/23. Una bella iniziativa, atta a mantenere vivi il ricordo e la passione di Carlo nel far crescere i ragazzi, che si svolgerà ogni anno, durante il Torneo Internazionale 958 SANTERO - Città di Cairo Montenotte - Memorial Carlo Pizzorno, come riferito dalla famiglia, nel corso del quale verrà dato il nominativo del fortunato scelto tra i ragazzi del nostro settore giovanile!