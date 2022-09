Pallacanestro Alassio, un bellissimo Camp di basket a Calizzano ha dato il via alla nuova stagione cestistica

“Durante questo camp abbiamo anche potuto tifare per l'Italia nelle due partite serali degli Europei e questo ha maggiormente incrementato la passione dei ragazzi e delle ragazze a questo bellissimo gioco. Ogni anno e per due turni, quello di giugno e questo di settembre, sono cinque splendide giornate e un ringraziamento va ai partecipanti per la fiducia, alle loro famiglie, alle cuoche, allo staff tecnico che a settembre era formato dalla responsabile Laura, da Fabio, da Cristina, da Eleonora e da Giulia. Ringraziamo il Csi di Albenga-Savona che anche questa volta ci ha supportato, la Polisportiva Calizzano e le varie strutture che ci hanno accolto. L'ultimo giorno ci è venuto a trovare uno che di camp ne ha fatti tanti, Tommaso Merello, che quest'anno giocherà in Serie B ad Alba e ha "sacrificato" il giorno di riposo per stare con noi".