Basket, Under 17. La Cestistica Savona non sfigura contro il New Basket Ponente, gli ospiti passano 67-61

Sconfitta a testa alta per la formazione Under 17 Gold Maschile della Cestistica Savona, superata 61-67 da una solida New Basket A.B.C. Ponente al termine di una gara disputata su ritmi elevatissimi.

La squadra biancoverde ha approcciato il match con intensità e carattere, riuscendo a tenere testa a un avversario tecnicamente e atleticamente molto preparato. Nonostante la costante pressione degli ospiti, i ragazzi di coach Valle sono rimasti in partita per tutti i quaranta minuti, mantenendo quasi sempre lo svantaggio sotto la doppia cifra.

A pesare sul risultato è stata soprattutto l’imprecisione al tiro, in particolare dalla lunga distanza, dove qualche scelta affrettata e un pizzico di sfortuna hanno fatto la differenza nei momenti decisivi. Sul piano difensivo la squadra ha offerto una prova generosa ma non priva di sbavature, concedendo troppi punti su secondi e terzi possessi a causa di rimbalzi difensivi non controllati.

Nonostante la sconfitta, il gruppo ha confermato solidità, carattere e un ampio margine di crescita, con tutti gli atleti chiamati in causa pronti a contribuire. Da segnalare la prestazione di Giacomo Pescetto, autore di 22 punti e principale riferimento offensivo della serata.

Il tabellino finale recita 61-67, un passivo che lascia l’amaro in bocca ma anche consapevolezze utili per il prosieguo del campionato.

La prossima gara dell’U17 Gold è in programma giovedì 27 novembre alle 19:30. Nel weekend spazio anche all’U19, attesa al PalaPagnini alle 18:30 contro Basket Le Torri, e all’U17 Femminile, impegnata sempre al PalaPagnini contro Academy La Spezia alle 16:30.



Tabellino Cestistica SV

Pescetto 22, Sogno 19, Gjergjndreaj 11, Truddaiu 5, Oliveri 4, Grillone, Camoirano, Vallarino, Lika, Conterno, Pellegrin.