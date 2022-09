Varazze: "All Sports arriva alla terza edizione"

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 a partire dalle ore 14,00 è in programma la sesta edizione "All Sports", un grande evento di promozione della pratica sportiva, incentrato su dimostrazioni sportive ed informazioni, organizzato dall’Assessorato allo Sport e dalla sezione varazzina della Lega Navale Italiana, con il Patrocinio della Città di Varazze.

Le associazioni sportive si presentano alla Città in questo weekend per una 2 giorni con prove libere aperte a tutti, a pochi giorni dall'inizio di un altro bellissimo anno di sport, con lo scopo di divulgare e far conoscere le loro attività.

Le dimostrazioni e le prove inizieranno alle 9:00 fino alle 19:30 nelle diverse piazza cittadine e all'interno del Giardino delle Boschine.





Programma:

Sabato 10 settembre:

- Controviale Nazioni Unite: - Pattinaggio ore 14:00; - Ginnastica Artistica ore 16:30; - Flash Art ore 15:00;

- Spiaggia: - Pattinaggio ore 14:00; - Pallavolo ore 15:00.





Domenica 11 settembre:

- Piazza Bovani: - Tai Chi ore 10:00; - Karatè ore 16:00; - Twirling ore 17:00; - Flash Art ore 17:00.

- Controviale Nazioni Unite: - Atletica ore 9:30.

- Giardino delle Boschine: - basket tutto il giorno.

- Piazza Dante: - Ping Pong ore 10:00.





Inoltre saranno presenti tre stand: calcio, tennis e Lega Navale Italiana Sezione di Varazze.





Evento gratuito.