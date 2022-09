Sanremo: domani prima in casa della Sanremese, riaprirà la storica tribuna dello stadio 'Comunale'

Riaprirà dopo tanto tempo, in occasione della seconda partita di campionato, la tribuna coperta dello stadio ‘Comunale’ di Sanremo, chiusa per l’inagibilità che era stata decretata a causa delle infiltrazioni che provenivano dal tetto.

I lavori sono andati avanti a ritmo serrato e renderà sicuramente felici i supporters biancoazzurri. La tribuna, infatti, versava da tempo in condizioni precarie tali da aver causato, per ovvie ragioni di sicurezza, l’inagibilità (se non per una piccola porzione utilizzabile relativamente al solo soppalco per la stampa dove potevano essere ospitati solo 8 addetti ai lavori durante le partite).

Da domenica, in occasione del match contro la Fezzanese (ore 15) la capienza tornerà quella di una volta ma, oltre all’impermeabilizzazione e agli infissi, sono state messe in sicurezza delle ringhiere e installati dei seggiolini nuovi, in tribuna e sulle gradinate.

Intanto, questa sera alle 20.30, si svolgerà allo stadio ‘Comunale’ la presentazione delle squadre giovanili della Sanremese. Domenica, invece, l’esordio casalingo.