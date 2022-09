Calcio, Savona. Il presidente Cannella elogia grinta e carattere: "Normale accusare stanchezza. Un elogio speciale va a Cavallaro"

Il Savona è apparso sicuramente meno brillante rispetto alla scorsa settimana, quando nell'esordio di Coppa Liguria era riuscito a superare lo Speranza.

Il pareggio a reti bianche con la Vecchiaudace non ha però deluso il presidente Cannella, pronto anche ad elogiare uno dei prospetti più interessanti della rosa biancoblu:

"A fine partita ho sentito l'allenatore e la squadra e mi sono complimentato per la prestazione e la tenuta nonostante un caldo asfissiante e un terreno ostico. Ovvio che la stanchezza si è fatta sentire ma le nostre belle occasioni li abbiamo avuto e potevamo anche portare a casa un bottino pieno.

Certo la qualificazione può essere a portata di mano e nonostante vogliamo essere pronti per la prima di campionato non ci dispiacerebbe per noi andare avanti anche in Coppa Italia dilettanti anche perché ci permette di avere sempre più minuti nelle gambe. Tutti hanno bisogno di minuti e tutta la squadra, aspettando i rinforzi promessi, ha dato dimostrazione di attaccamento alla maglia.

Un elogio a Cavallaro, qualità e concretezza viene da tutta la società, che dimostra di essere insieme ad altri un elemento su cui puntare per un futuro prossimo".