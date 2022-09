Calcio. Il Celle Varazze FBC devolverà a favore di Giada Ottonello l'intero ricavato del match contro la Praese

In occasione del primo match interno del campionato di Promozione contro la Praese in programma domenica 18 settembre alle ore 15, il Celle Varazze FBC donerà l'intero ricavato degli ingressi in beneficenza.

Il ricavato sarà a favore di Giada Ottonello, ragazza varazzina di 36 anni, che è stata colpita da una grave malattia che le ha causato l’amputazione delle mani e delle gambe oltre ad altre conseguenze.

"Da parte di tutto il Celle Varazze un grande in bocca al lupo a Giada ed un grazie perché la sua determinazione e forza sono da esempio per tutti noi", dichiarano dal sodalizio.

Le parole dei sanitari del San Martino di Genova: "Giada è arrivata nella rianimazione dell'Ospedale San Martino di Genova il 23 marzo 2022, in condizioni disperate, in seguito ad una grave polmonite bilaterale provocata da un virus influenzale e associata ad una setticemia batterica resistente alla terapia antibiotica. La setticemia ha causato trombi ai quattro arti che ha reso necessaria l'amputazione delle mani e delle gambe.

Durante il lungo ricovero è stata sottoposta a numerosi trattamenti intensivi ed interventi chirurgici cardiopolmonari. E' stata trasferita in riabilitazione il giorno 22 agosto e i risultati raggiunti non sono solo il frutto delle cure che ha ricevuto, ma della caparbietà e voglia di vivere che Giada ha dimostrato fin dal primo momento.

La sua determinazione non si è affievolita nemmeno nei momenti più bui anche quando le speranze erano minime. In questi lunghi mesi Giada è stata un esempio per i sanitari e chiunque l'abbia conosciuta ed ha trasmesso a tutti messaggi positivi anche solo con un semplice sorriso".