Calcio, Promozione. Ceriale, inizio con il piede giusto nel segno di Rocca: "Questa vittoria è per noi un punto di partenza"

Esordio positivo per il Ceriale nel campionato di Promozione, con la squadra di mister Brignoli che regola di misura la neopromossa Campese dopo una sfortunata prima fase di Coppa Italia.

Una partita mai in discussione per i biancoblu andati a segno prima con Oses e successivamente con Andrea Rocca. Il secondo marcatore contro i genovesi ha analizzato i primi tre punti stagionali della sua squadra:

"Siamo estremamente felici del risultato ottenuto domenica - ha esordito - dopo le tre sconfitte di coppa dove purtroppo eravamo molto rimaneggiati per i vari compagni che lavorano stagionalmente era fondamentale partite con il piede giusto in campionato. Abbiamo lavorato tanto dal 1° agosto e pur rimanendo un cantiere aperto usiamo questa prima vittoria come punto di partenza che ci da consapevolezza che il lavoro alla lunga paga sempre".

Ma dove può arrivare questo Ceriale? "Dove possiamo arrivare non lo so - sottolinea Rocca - partiamo dal dire che vogliamo ottenere la salvezza il primo possibile in un campionato di promozione più competitivo che mai e tutto quello che verrà in più lo prenderemo".

Qualcosa però è cambiato nel gruppo del Ceriale rispetto alla scorsa stagione: "Nel nostro gruppo forse è cambiato che dobbiamo avere più consapevolezza di noi e delle intenzioni della società, con acquisti come Piazza, Castagna, Condorelli e Schirru si punta sempre a migliorare e alla fine quelli che dobbiamo dimostrare siamo noi in campo. Mister Brignoli ha le idee molto chiare pur essendo un mister giovane, è molto preparato e sono sicuro che con lui ci toglieremo delle soddisfazioni".

Rocca fissa il suo obiettivo stagionale personale: "A livello personale spero di poter fare il meglio possibile - conclude - di stare bene per poter aiutare i compagni attraverso le prestazioni e con quelle arriverà qualche gol in più".