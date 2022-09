Volley. Carcare è pronta, domani inizia il 13° Torneo Internazionale "Sempre con noi"

Tutto pronto per l’apertura del 13.mo torneo internazionale di pallavolo femminile “Sempre con noi” organizzato dalla società della Pallavolo Carcare nelle giornate del 24 e 25 settembre.

Commenta il Presidente LORENZO: un traguardo importante questo della 13.ma edizione perché segna un percorso fatto di successi ed ottima pallavolo che ha permesso anche di intrecciare numerose amicizie tra i vari club che si sono alternati nelle palestre di Carcare e di Cairo Montenotte. Forse è proprio questa la pallavolo che vogliamo, fatta di alto livello, amicizia e rispetto. Non è demagogia è la realtà dimostrata anche con questa 13.ma edizione che vede la partecipazione di importanti squadre che percorrono diverse centinaia di chilometri per disputare il torneo del trofeo VITRUM&GLASS, come la Fiamma Torrese una compatta formazione napoletana approdata in B1 nazionale o le austriache del Salisburgo che militano nella nostra equiparata serie A alla quale si affianca la formazione dello Cheseaux svizzera francese detentrice del trofeo VITRUM&GLASS 2021.

Piacevole il ritorno al torneo di formazioni come l’Acqui sempre nella serie B1 Nazionale, o il Garlasco B1 Nazionale e dell’Alba in B2 Nazionale, formazioni alle quali si aggiunge per la prima volta la Rubierese Volley ( Reggio Emilia) e l’unica ligure del torneo il rinnovato Rimont Serteco (Genova) con una importante formazione B1 nazionale.

Il top del torneo vede due appuntamenti: il primo SABATO 24 alle ore 20,15 nella palestra di Carcare ci sarà la serata di presentazione delle squadre con musica e spettacolo e vedrà la presenza del comico Enrico LUPARIA già personaggio televisivo ed il secondo appuntamento sarà la premiazione con l’aggiudicazione del trofeo VITRUM&GLASS che, siamo sicuri, proverrà da una finale ai ferri corti con il massimo impegno delle 160 ragazze partecipanti al torneo.

Il pubblico può partecipare gratuitamente a tutti gli eventi.