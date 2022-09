Canottieri Sabazia: parte oggi il week end dedicato al Trofeo Medaglia D'Argento Presidente della Repubblica e alla Festa del Mare

Torna la grande canoa a Savona, dopo un periodo di stasi dovuto alla pandemia, la 42^ edizione che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 settembre all’ombra della Torretta del porto di Savona.

Lo specchio acqueo presso la Torretta e avrà come tribuna naturale la via Aurelia, dove gli addetti ai lavori e gli spettatori potranno seguire le gare da vicino.

L’evento organizzato dalla Canottieri Sabazia vedrà gareggiare nei 2 giorni quasi 600 atleti provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalle Valle d’Aosta, dalla Toscana, dalla Liguria, dal Lazio, dalla Romania e dall’Ungheria.

La Presidente Cristina De Gregori ringrazia tutti i volontari, gli enti e le associazioni che hanno aiutato e supportato al fine di realizzare al meglio il Trofeo e tutte le società che daranno vita a questa edizione che si preannuncia molto competitiva e incerta.

La società da battere, vincitrice dell’ultima edizione, è la Canottieri Sabazia che parte leggermente favorita, ma l’Idroscalo Club di Milano, la città di Omenia e la città Massarosa di Viareggio non staranno di certo a guardare.

Molto suggestiva sarà anche la Festa del Mare giunta alla sua 22^ edizione che vedrà scendere in acqua soprattutto i dragoni con sfide goliardiche tra gruppi e associazioni. La prima sfida vedrà in campo la Lega Navale Italiana sez. di Finale ligure equipaggio A contro Lega Navale Italiana sez. di Finale ligure equipaggio B, a seguire il Rotary Club contro Assonautica, quindi i genitori Toscana contro i genitori Liguria e a chiudere Sabazia Junior contro Idroscalo Junior.

Sono previste inoltre esibizioni in gozzo, in sup e in canoa polinesiana

La premiazione finale che proclamerà la società vincitrice si effettuerà domenica 25 settembre sull’apposito palco allestito di fronte alla Torretta, dove saranno premiate le società. Alla prima società classificata sarà consegnata la Medaglia del Presidente della Repubblica, alla seconda la Medaglia del Presidente del senato, il Trofeo Mare-monti di Paracanoa alla società vincitrice del settore, il Trofeo Memorial Chicco Bedini (ideatore della prima edizione) andrà alla prima società del settore giovanile, mentre il Trofeo Lorenzo Baglietto in suo ricordo andrà alla società vincitrice nel settore femminile.