Kick Boxing Savona, ottimo terzo posto per Cristian Rivera ai Campioanti del Mondo di Savate assalto

Grandi risultati per la Asd Kick Boxing Savate Savona del

Maestro Andrea Scaramozzino impegnati a San Donato Milanese nel Campionato del Mondo di Savate assalto (contatto leggero) che si è svolto da 21 al 24 settembre.



A incrociare i guanti i savonesi è stato, nella categoria 75 Senior, Cristian Rivera. Su quasi 20 Nazioni in gara in questa categoria, l'atleta del sodalizio savonese si aggiudica un prezioso terzo posto.



Chiara Vincis, nella categoria di peso 60 kg, che nei quarti di finale si era aggiudicato una preziosa vittoria contro la Croazia ma poi a causa di un incidente motociclistico che le ha danneggiato in modo serio un ginocchio ha dovuto dare forfait lanciando la spugna per le semifinali e le eventuali finali guadagnando comunque una buona posizione visto la vittoria che aveva fatto nei quarti di finale.

Denise Vadda, 52 kg, ultima arrivata in Nazionale Italiana ma che si è fatta valere raggiungendo al suo primo mondiale un ottima quarta posizione.

"Sono fiero dei miei ragazzi - dichiara il Maestro Scaramozzino del Kick Boxing Savona - che si sono fatti valere portando in alto il nome di Savona, unico rammarico è vedere che sui quotidiani non ci sia spazio per loro e per dare visibilità ad uno sport “minore”. Nei quotidiani c’è sempre gli stessi articoli calcistici e se non si compra la pagina di giornale o una porzione di essa è sempre un problema per noi avere un articolo e degli spazi ragionevoli. Menomale però che possiamo contare sulle notizie date dai giornali online che fortunatamente danno pari opportunità a tutti gli sport e io per questo li ringrazio".