Calcio, Promozione. Celle Varazze, è un Mancini show: "Qua un progetto ambizioso, voglio dare un contributo importante alla squadra"

Si sblocca in campionato il Celle Varazze, che dopo un avvio stentato in Promozione (sconfitte contro Ospedaletti e Praese), trova una roboante vittoria esterna sul campo della Baia Alassio. Un 6-2 dove il protagonista assoluto è Matteo Mancini, alla prima doppietta in neroazzurro e con la nuova maglia:

"E' vero che ho fatto una doppietta e un assist per Bottino, ma diciamo che abbiamo fatto tutti un'ottima prestazione di squadra. Ci sacrifichiamo sempre uno per l'altro - sottolinea l'attaccante - e stiamo mettendo insieme tutti i meccanismi. A livello personale mi pongo la doppia cifra di reti, magari qualcosina in più... Voglio dare un contributo importante alla squadra".

Facendo un passo indietro alle due precedenti uscite in campionato, Mancini spiega cosa non ha funzionato: "Siamo partiti in difficoltà - evidenza - ma non c'era una cosa che non stava funzionando. Un nuovo progetto si crea con una base solida e richiede tempo. Il calcio è un gioco che si fa in collettivo, e in una squadra come la nostra ci sono tanti giocatori che non hanno mai giocato insieme. Ci vuole del tempo per amalgamare il tutto. Sono sicuro che piano piano le risposte arriveranno sul campo. Il nostro allenatore è una persona super preparata e che centra poco con questa categoria, se continuiamo a seguirlo e a credere in questo progetto sono sicuro che a fine stagione avremo fatto bene".

Mancini non ha dubbi sull'ambizione della sua nuova società: "C'è ambizione, siamo una squadra che molti giocatori giocavano l'anno scorso in Eccellenza, tra cui anche io. Abbiamo deciso di scendere di una categoria per nuovi obiettivi credendo fortemente in questo nuovo progetto a lungo termine: vogliamo costruire qualcosa di importante e provare a vincere".