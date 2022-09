Calcio, Vado. Didu si coccola i tre punti contro il Chieri: "Le vittorie sofferte sono le più belle" (VIDEO)

La sconfitta con la Castellanzese è alle spalle per il Vado. Oggi i rossoblu, pur non brillando sotto l'aspetto del gioco, sono riusciti a portare a casa tre punti davvero preziosi contro il Chieri, non lesinendo attenzione, impegno e sacrificio.

Per mister Didu arriva quindi la seconda vittoria interna, con il tecnico pronto a raccontare la nuova variante tattica che ha visto schierati insieme Lo Bosco, Capra e Di Renzo, con questi ultimi abili ad occupare gli spazio tra la linea mediana e quella difensiva dei piemontesi.