Calcio. Promozione. Il Serra Riccò cambia marcia nella ripresa, prima sconfitta stagionale per il Soccer Borghetto

SOCCER BORGHETTO - SERRA RICCO' 1-2 (5' Staltari - 29' Robotti, 82' Lobascio rig.)

49' TRIPLICE FISCHIO! IL SERRA RICCO' ESPUGNA 2-1 L'OLIVA DI BORGHETTO

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Spatari sfiora di testa la terza rete, resta in partita il Soccer Borghetto

40' Fossa per Zunino si copre Repetti

38' mancino radente di Taku, palla deviata che passa a pochi centimetri dal montante di Bulgarelli

37' LOBASCIO! PASSI BREVI E DESTRO AD APRIRE, PASSANO I GIALLOBLU!

36' rigore per il Serra Riccò, Lobascio a terra dopo la spinta da dietro di Viola. Penalty guadagnato di mestiere

35' Zunino va dai 25 metri, la palla supera la barriera, ma Rossi sigilla ancora una volta la porta.

34' ammonito Giglio

33' ancora Lobascio di testa, zompa Rossi a fil di palo! Serra ancora vicino al vantaggio

31' terzo cambio Soccer, esce Serra per Artiano, 4-4-2 per Delfino. Artiano e Carparelli davanti, sugli esterni Giglio a sinistra e Auteri a destra

28' Rossi salva ancora tutto! Colpo di testa di Lobascio a botta sicuro, un gatto il portiere biancorosso nell'andare a terra

23' siamo a metà ripresa. Canovaccio chiaro: il Serra imbastisce gioco, il Soccer prova a ripartire quando possibile

21' D'Aiuto per Tripodi, secondo cambio Soccer

18' Giglio perde il passo e falcia a due gambe Robotti, intervento involontario ma pericoloso. Ammonito Repetti per proteste

14' Eurogol annullato a Zunino, mancino a morire sul secondo palo dal vertice dell'area opposto, Benou segnala però la posizione iniziale di fuorigioco

9' trattenuta di Staltari giallo anche per l'autore della rete

7' Soccer che sembra sottotono a livello atletico in questo avvio di secondo tempo. Delfino lancia in campo Giglio, esce Barone

6' ancora un miracolo di Rossi, questa volta su Draghici che dalla fascia destra trova lo spunto per presentarsi davanti al portiere borghettino. Parata in allungo di livello, sulla ribattuta Preti viene chiuso in angolo

5' Vignolo in tackle su Auteri, Mazzoni tira fuori il cartellino giallo

2' punizione di Panepinto da posizione decentrata, la sfera viaggia bene verso l'incrocio, ma è bravo Fabio Maria Rossi a volare sotto il sette

1' si riparte, senza cambi

SECONDO TEMPO

45' fallo dubbio fischiato a Zunino in area, incredulo l'ex bomber del Pietra

44' saranno due i minuti di recupero

40' Serra vicino al vantaggio, salva tutto Rossi sul tiro a rimorchio dei genovesi

38' proteste Serra per un presunto fallo di mano, lascia correre Mazzoni

33' prova a riproiettarsi in avanti il Soccer, Serra ha l'opportunità per riportare in avanti ai suoi, l'avvitamento di testa non è sufficientemente efficace

29' IL PAREGGIO DEL SERRA RICCO'! ROBOTTI SVETTA DI TESTA SENZA MARCATURA INFILANDO IL PALO LUNGO- 1-1 ALL'OLIVA

28' Delfino nero con Barone per la seconda palla persa in uscita. Salva Rossi e poi Zaccaria, angolo Serra Riccò

25' applausi adesso da parte di Delfino per l'iniziativa di Taku. I padroni di casa sembrano più lucidi nelle proprie intenzioni di gioco

22' Panepinto dolorante a terra dopo lo scontro con Serra, il numero 5 gialloblu è caduto sulla spalla destra

20' Alberto centrale in coppia con Viola, l'ex terzino del Vado schierato nel cuore della difesa a 4

17' bel guizzo di Auteri, contenuto sul più bello

10' Auteri - Calcagno - Carparelli, si distende il Soccer. Il centravanti biancorosso vede però il proprio destro ribattuto

8' Delfino chiama costante attenzione sulle marcature. Il richiamo al sinistro di Zunino e al destro di Lobascio sono continui

7' azione insistita del Serra, chiusa di Mancino da Preti, Rossi c'è

5' UN GOL SENZA SENSO DI STALTARI! BOTTA DALLA DISTANZA CHE SI ABBASSA IMPROVVISAMENTE LASCIANDO IMPIETRITO BULGARELLI, UN BACIO ALLA TRAVERSA E PALLA IN PORTA

4' nella mediana del Soccer a dettare i tempi e Barone, Serra e Calcagno fungono da mezz'ali

3' subito due interventi duri per parte, qualche istante a terra per Carparelli e Draghici

3' subito la nota tattica: 4-3-3 per il Soccer Borghetto, risponde il Serra 4-4-2 con Lobascio e Zunino in avanti.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SOCCER BORGHETTO: Rossi, Tripodi, Taku, Barone, Viola, Alberto, Carparelli, Calcagno, Serra, Auteri, Staltari.

A disposizione: Gallo, Angelico, D'Aiuto, Daprile, Ferriello, Artiano, Giglio.

Allenatore: Delfino

SERRA RICCO': Bulgarelli, Esposito, Iraci, Robotti, Panepinto, Vignolo, Spatari, Preti, Lobascio, Zunino, Draghici.

A disposizione: Firpo, valcavi, Meloni, Zerbini, Garibaldi, Fossa, Owusu, Ilardo.

Allenatore: Repetti

Arbitro: Mazzoni di Chiavari

Assistenti: Trucco di Imperia e Benou di Genova