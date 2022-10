Calcio. Coppa Italia di Promozione, scatta la seconda fase a gironi per Carcarese e Pietra Ligure, alle 20.30 le sfide contro Ospedaletti e Praese

Serata di Coppa Italia anche per le otto squadre di Promozione che hanno raggiunto la seconda fase a gironi, in attesa delle altre due gare calendarizzate per il 16 novembre e il 7 dicembre.

Partendo dal quadrangolare ponentino, riflettori accesi a partire dalle 20.30 tra Ospedaletti e Pietra Ligure, dove le formazioni di Espinal e Pisano riceveranno la visita di Carcarese e Praese.

I valbormidesi, brillanti in Coppa prima di qualche passo falso di troppo in campionato, hanno l'occasione di rodare ulteriormente i meccanismi di una rosa giovane e che sta pian piano prendendo confidenza con la categoria, mentre i biancazzurri cercheranno di "vendicare" la sconfitta subìta in campionato proprio dieci giorni fa al "Baciccia-Ferrando".

Nell'altro raggruppamento, sempre in campo alle 20.30, si giocano Golfo Paradiso-Caperanese e Tarros Sarzanese-Vallescrivia.