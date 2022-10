Calcio, Coppa Italia di Promozione. A Gaggero bastano 30 secondi per battere il Pietra, espugnato 1-0 il De vincenzi

PIETRA LIGURE - PRAESE 0-1 (80' Gaggero)

50' TRIPLICE FISCHIO, LA PRAESE CONQUISTA I PRIMI TRE PUNTI NEL GIRONE DI SEMIFINALE, BATTUTO IL PIETRA 1-0

47' vicina al raddoppio la Praese. Curabba spara di destro verso Duberti, palla deviata prima di avvicinarsi allo specchio

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' chiude le sostituzioni anche Pisano con Aicardi per Bolia e Pollero per Battuello

41' Fedri - Raso, ultimo cambio Praese

35' SUBITO GAGGERO! GOL LAMPO! LA PRAESE E' IN VANTAGGIO, TIRO DAL LIMITE PROBABILMENTE DEVIATO, SPIAZZATO DUBERTI

34' cambio Sestrese, out D'Amoia, in campo Gaggero. Pisano risponde con Ponzo per Guaraglia

32' iniziativa personale di Rimassa, nel guizzo concluso centralmente, facile per Scatolini

30' entra Asteggiante nel Pietra Ligure, al posto di D'Aprile

22' spazio per Moreno Curabba, esce Di Molfetta

20' è la serata dei calci di punizione. Morando va di precisione sul primo palo, Duberti si fa aiutare dal palo per respingere la battuta dell'attaccante ospite

19' giallo a Pili

17' quella di Insolito era l'ultima giocata, in campo c'è Mehmetaj

16' ci riprova Insolito dalla medesima mattonella, Scatolini questa volta non deve intervenire, la palla sorvola la traversa.

10' Piroli - Bruzzone, ancora una sostituzione per la Praese

8' Grande punizione di Insolito, all'altezza la replica di Scatolini

5' schermaglie tra Ballone e Di Molfetta, giallo per entrambi

3' destro in alleggerimento di Albertoni, quasi pi più a inibire la ripartenza del Pietra che a voler impensierire Duberti

1' cambio Pietra, Pili rileva Ayalas

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero. Squadre negli spogliatoi a reti bianche

45' che bella girata a rimorchio di Stabile. Botta mancina fuori di un palmo

42' batte Morando forte e centrale, Duberti respinge come può, ma Decerchi fallisce il tap dal limite dell'area piccola

41' giallo ad Ayalas, punizione dal limite per la Praese

35' gol annullato al Pietra. Azione confusa, Dinapoli rileva un'irregolarità

34' Rimassa chiude il destro dai 20 metri, si allunga Scatolini

33' punizione di Morando! Bravo Duberti a rifugiarsi in tuffo in corner

32' cambio Praese, piccolo malessere per Panait, entra Amedeo.

20' Pisano invita i suoi a tenere in considerazione anche la profondità: "Se non abbiamo la giocata non è reato andare su Battuello"

17' anche Stabile non si lascia pregare, tentativo velleitario però del centrocampista dei verdi

13' Praese davvero ficcante in ripartenza: ci prova Di Molfetta dopo una bella combinazione, destro chiuso in angolo dalla difesa di Pisano

10' partita piacevole, ora tocca alla Praese riproporsi sulla fascia mancina. Il cross per Fedri trova la torsione di testa del numero nove, Duberti è attento e blocca a terra

9' punizione Pietra ancora con Insolito, palla leggermente lunga per il tentativo di testa di Battuello

7' Duberti lancia lungo per Puddu, torre a ridosso della linea d'intersezione tra centrocampo e fallo laterale per imbeccare Insolito. L'attaccante va sul fondo, riconverge al centro prima di veder deviato il proprio tentativo di conclusione

5' si corre tanto in questi primi minuti, c'è la volontà di misurarsi tra due tra le squadre più attrezzate del girone A di Promozione

3' la prima girata è di Morando, pallone che finisce in fallo laterale. Conclusione difficile, ma la distanza da Duberti era davvero ridotta

1' si parte!

PRIMO TEMPO





PIETRA LIGURE: Duberti, Ayalas, Corciulo, Insolito, Puddu, Rimassa, Guaraglia, D'Aprile, Ballone, Bolia, Battuello.

A disposizione: Vernice, Andreetto, Pili, Ponzo, Pollero, Mehmetaj, Szerdi, Aicardi, Asteggiante

Allenatore: Pisano

PRAESE: Scatolini, Decerchi, D'Amoia, Albertoni, Andreoni, Panait, Di Molfetta, Stabile, Fedri, Morando, Piroli.

A disposizione: Gastaldo, Parodi, Amedeo, Raso, Gaggero, Urso, Curabba, Bruzzone, Flachi.

allenatore: Carletti

Arbitro: Dinapoli di Savona

Assistenti: Arado - Lazzarotti di Genova