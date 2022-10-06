Giudice Sportivo, Eccellenza. tre giornate a mister Alessi, un turno per Severi

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 2/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 CAIRESE il comportamento dei propri tifosi, riconosciuti in ragione dei colori sociali indossati, rivolgevano alla terna per tutta la durata della gara espressioni offensive e minacciose ad ogni provvedimento sfavorevole alla propria squadra.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 20/10/2022
GIRIBONE MATTEO (CAIRESE)
SQUALIFICA PER TRE GARE
ALESSI DIEGO (CAIRESE)
Al 32'st, dopo essere stato ammonito per le reiterate proteste, rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento avvicinandosi faccia a faccia al ddg con fare minaccioso, veniva quindi trattenuto dal suo vice allenatore dopodiché lasciava il tdg rivolgendo ulteriori espressioni ingiuriose.
AMMONIZIONE (III INFR)
ALESSI DIEGO (CAIRESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
AMMONIZIONE (I INFR)
PAGLIA CLAUDIO (ANGELO BAIARDO)
CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SEVERI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)
CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)
BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)
COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)
COSTA RICCARDO (CANALETTO SEPOR)
CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
RISSO FRANCESCO (FINALE) BENASSI
ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)
ZAMBARDA GIANMATTEO (FORZA E CORAGGIO)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)
BACHEROTTI TOMMASO (LAVAGNESE 1919)
ZAVATTO MATTEO (LAVAGNESE 1919)
CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
BIANCHINO PAOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
ROMEI SIMONE (ANGELO BAIARDO)
PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PINTUS MARCO PIETRO (BUSALLA CALCIO)
FONTANA MATTEO (CAIRESE)
BALLANI NICHOLAS (CANALETTO SEPOR)
BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)
ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
COULIBALY ISSA (FINALE)
COULIBALY OUMARO (FINALE)
SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BOURKAA SOUFIAN (IMPERIA CALCIO SRL)
COSENTINO MATTEO (LAVAGNESE 1919)
RIGHETTI MARCO (LAVAGNESE 1919)
BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)
LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
CASTALDO LUIGI (TAGGIA)
GRANDI ALESSIO (TAGGIA)
TRAVELLA LUCA (TAGGIA)
VENTURA MARCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)