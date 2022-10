Volley, Serie D. Prima uscita amichevole per il Tweener Andora, coach Ammendola: "Ottimi test per trovare la migliore sintonia di squadra"

Prima amichevole stagionale per il Tweener Andora, le ragazze agli ordini di coach Alessia Ammendola hanno affrontato le pari categoria, Serie D, del Finale trovando il successo per 3 set a 1. Ottima la prova delle biancoblù, che sono cresciute con il passare dei punti, come confermato dall’allenatrice andorese:

“Abbiamo affrontato una squadra squadra giovane e ben organizzata. Abbiamo faticato un po’ ad entrare in partita nel primo set, complice anche un po’ di ansia da prestazione, era la prima uscita stagionale, e un po’ per il lavoro fisico ancora da metabolizzare. Siamo però riuscite a trovare le nostre sicurezze nel corso della partita, riuscendo a vincere una partita importante soprattuto per il morale. Per noi, gli obiettivi di queste amichevoli sono quelli di trovare la migliore sintonia tra le ragazze e per provare nuove soluzioni di gioco in vista dell’imminente inizio del campionato, in casa nostra il 15 ottobre contro il Volare Volley”.