Volley, Serie C. L'Albenga Volley perde ma passa il turno, Valentina Salati: "Un buon inizio, nello spogliatoio l'atmosfera è sempre ottima"

Sconfitta per l’Albenga Volley nell’ultimo turno di Coppa Regionale, nonostante questo arriva comunque il passaggio del turno. Le ragazze di coach Siccardi vanno sotto di due set contro il Celle Varazze, riescono a trovare il due pari, prima di arrendersi definitivamente al tie break per 11 a 15. E’ una grande prova d’orgoglio quella della biancoblù, anche se resta la delusione dell’aver perso, come conferma il centrale Valentina Salati:



“Personalmente credo che perdere non faccia mai piacere a nessuno, ma penso anche che queste prime partite siano state parte di una fase iniziale di rodaggio nella quale è sempre concesso qualche errore. Il passaggio del turno, inoltre, ci dà buone speranze per il campionato nel quale confidiamo di ribaltare il risultato ottenuto sabato scorso. Facendo un piccolo bilancio dell'inizio di stagione, posso dire con certezza che siamo tutte molto soddisfatte e crediamo che qualche ora in più in campo non possa che essere stata d'aiuto. Ora dobbiamo solo smussare gli ultimi angoli e poi daremo il massimo ogni weekend fino alla fine.”

Sabato prossimo si inizia a fare sul serio, perché tra le mura amiche arrivano le ragazze delle Grafiche Amedeo Sanremo: “Siamo pronte e cariche” – prosegue la classe 2004 – “Nello spogliatoio l'atmosfera è sempre ottima e anche le nuove ragazze ne sono ormai una parte fondamentale. Personalmente, sono prontissima per portare a casa i migliori risultati possibili e credo che nessuna delle mie compagne voglia nascondere la speranza di poter dire la nostra durante in ottica successo. Qualcosa che mi fa ben sperare, da buona scaramantica quale sono, è che la prima partita è la stessa dello scorso anno e quindi sono convinta che non ci resti che migliorare l'ottimo risultato ottenuto in precedenza.”