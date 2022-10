Calcio, Ligorna. I biancoblu ospitano un Borgosesia in difficoltà difensiva- Roselli: "Dovremo essere concreti"

Ritorna fra le mura amiche il Ligorna in Serie D, pronto ad affrontare domenica il Borgosesia. Biancoblù desiderosi di dare seguito alla serie di cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali è la vittoria a Chieri. Dall’altra parte i piemontesi, reduci da cinque sconfitte consecutive.

Questo il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: «L’anno scorso contro di loro era stata una partita bella, molto combattuta. Hanno giocatori giovani molto bravi e giocano parecchio propositivo. Nonostante la posizione di classifica fanno parecchi goal e quindi dovremo fare dei goal per fare risultato. Dovremo essere concreti».

Qui invece il commento sulla condizione della squadra: «Abbiamo qualche problemino di formazione con Di Masi e Tassotti squalificati, Botta non ancora al meglio, Gulli indisponibile e, cosa che non ci voleva, problema al polpaccio per Atzori. Queste cose ci mettono in difficoltà lato giovani ma non ci piangiamo addosso. Abbiamo altri giocatori che daranno il loro contributo».