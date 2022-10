Volley femminile. E' l'ora del campionato per l'Albenga Volley. Grassadonio: "Diamo seguito a quanto di buono fatto in Coppa"

Ma se le prime partite sono già alle spalle, il DG ha il piacere di dare il proprio benvenuto alle nuove ragazze della Serie C: “Partiamo dalle più piccole, ossia Eleonora Galligani e Rachele Simi che passano dal settore giovanile alla prima squadra biancoblù in modo stabile. A rinforzare la squadra è arrivata anche l’esperto centrale Cecilia Ferrario, ragazza molto serie che arriva dalla D del Gavi Volley; potremo contare su Chiara Castino, sempre una centrale nella scorsa stagione al NPL Sanremo di proprietà del Bordivolley. A completare il reparto liberi, al fianco di Ferrigno, ci sarà Sara Lemmi, in arrivo dall’Albisola; infine c’è il rientro di Silvia Caprioglio, classe 2000 nelle ultime stagioni nel cuneese in B e C dove ha completato il percorso di studi universitari”.