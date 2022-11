Calcio. Un atto eroico costa la vita a Leonardo Franza, Golfo Dianese in lutto

Domenica, alle 14, presso la chiesa di Riva Ligure, si terrà il funerale di Leonardo Franza. Il 20enne è mancato il 7 novembre all'Ospedale di Villa Scassi a Genova dove si trovava ricoverato dal 31 ottobre, giorno dell'esplosione dell'appartamento di Molini di Triora dove il ragazzo si trovava insieme ad altri amici per festeggiare Halloween.

Una fuga gas con un bilancio drammatico, 6 giovani di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Arma di Taggia, portati d'urgenza in Ospedale. Gli altri ragazzi feriti si trovano ancora ricoverati in gravi condizioni.



Leonardo era rientrato nell’appartamento in fiamme per salvare una ragazza che era svenuta e probabilmente l’eroico atto gli è costato la vita. Dalla notizia del decesso il paese si è subito attivato con due raccolte fondi, una sul portale GoFundMe (LINK) e l'altra presso il bar Metropolitan Cafè di Riva Ligure. I soldi saranno destinati alle famiglie dei ragazzi.

La nota di cordoglio della Golfo Dianese:

La Società Pol. D. Golfo Dianese 1923 nel nome del Presidente Pastor Moreno si unisce al dolore della famiglia Franza per la perdita del giovane Leonardo Franza Ragazzo che ha giocato nella Golfo Dianese calcio dal 2013 al 2015.