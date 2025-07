Pallanuoto, esordio vincente per il Settebello di Bruni e Damonte ai Mondiali di Singapore: Romania travolta 17-5

Esordio convincente per il Settebello ai Mondiali di pallanuoto di Singapore: gli azzurri del CT Sandro Campagna hanno travolto la Romania con un netto 17-5.

Dopo un primo quarto in salita, chiuso sotto 1-2, l’Italia ha preso in mano il match, imponendo la propria superiorità tecnica e fisica. Tra i protagonista del match il centroboa della Rari Nantes Savona, Lorenzo Bruni, autore di una tripletta, il modo migliore per celebrare la recente nascita del suo secondogenito, Ludovico Elio: "Una gioia infinita" il commento del "panda" a fine gara, con dedica alla moglie e alla famiglia, ai microfoni di Raisport.

In acqua anche l’altro portacolori savonese, il mancino Luca Damonte, mentre tra i pali ha giocato quasi tutta la partita Giammarco Nicosia, ex Savona ora in forza alla Pro Recco.

Dopo la vittoria sulla squadra guidata dall’ex savonese Bogdan Rath, il Settebello tornerà in vasca lunedì 14 luglio alle 14:45 per un test ben più impegnativo contro la Serbia. Chiusura del girone mercoledì 16 luglio alle 7:45 contro il Sudafrica.